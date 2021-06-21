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KTGAB Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere (KTGAB) Olağan Genel Kurul Toplantısı Londra’da Kervan Banqueting Suite’de yapıldı.
KTGAB Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere (KTGAB) Olağan Genel Kurul Toplantısı Londra’da Kervan Banqueting Suite’de yapıldı.

 

Birlikten yapılan açıklamaya göre, karşısına rakip çıkmayan kurucu Başkan Nafiya Horozoğlu oy çokluğı ile yeniden başkanlığa seçildi.

 

Geçen dönemki yönetime, dört üyenin daha katılmasıyla yeni yönetim kurulu şöyle oluşturuldu:

“Başkan Nafiya Horozoğlu; Asbaşkan İsmayil İbrahim; Genel Sekreter Özel Sarı; Sergen Cemal; Şeniz Hüssein; Hüseyin Esmeroğlu; Neslihan Çakır; Çimen Hassan; Duygu Baraç; Sıdıka Gülsevener; Sevilay Güler”

Açıklamaya göre, sekreterlik görevleri ilk yönetim toplantısında belirlenecek.

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