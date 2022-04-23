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KTGB Ankara'da Gazeteci Örgütleriyle Görüşmeler Yaptı

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KTGB Ankara'da Gazeteci Örgütleriyle Görüşmeler Yaptı
KTGB Ankara'da Gazeteci Örgütleriyle Görüşmeler Yaptı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, basın örgütleriyle iş birliği  ve Türk basınında Kıbrıs’a ilişkin eksik ve yanlış bilgileri gidermek amacıyla gittiği Türkiye'deki temaslarına başladı.

KTGB heyeti ilk olarak dün Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti yetkilileriyle bir araya geldi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, aslen Kıbrıslı olan Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ve Genel Sekreter Kenan Şener ile görüşen heyet, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Kıbrıs’la ilgili uzun yıllardır taşıdıkları hassasiyete işaret ederek, “Sizlerle belli düşünceleri paylaşıp kamuoyuna mal etmek isteriz.” dedi. 

Gazeteciler Cemiyeti’nin AB ve Büyükelçiliklerle yürüttüğü projelere ilişkin deneyimlerini paylaşan Cemiyetin Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ise, KTGB’nin bu yönde yürüteceği çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

KTGB heyeti Ankara’da daha sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş yetkilileriyle bir araya geldi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Türkiye ve Kıbrıs’ın iki yakın ülke olmasına rağmen gazeteci örgütlerinin ikili ilişkiler kurmakta zayıf kaldığını belirterek, bundan sonraki dönemde sağlıklı iletişim için ortak adımlar atılabileceğini söyledi. 

Diplomasi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Yazıcıoğlu, Türkiye’de diplomasi muhabirlerinin Kıbrıs konusuna nispeten daha hakim olduğunu ancak her gazetecilik alanı gibi burada da yozlaşma yaşandığını, bilgi eksikliklerinin bol olduğunu kaydetti.

Yazıcıoğlu konuşmasında, Kıbrıs konusunda Türk basınının daha doğru haber verebilmesi için iki örgüt arasında iletişim ağı kurulmasını gündeme getirdi.   

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, örgütlenme konusunda ortak hareket edilebileceğini, grev ve eylemlerle ilgili deneyimlerini de paylaşabileceklerini söyledi.

DİSK Basın-İş Ankara Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, Türkiye’de gazetecilik alanındaki dernek ve örgütlerin oluşturduğu G9 Gazetecilik Platformu’ndan bahsederek, KTGB’nin de bu platformla iletişim halinde olabileceğini, ortak paydalarda birlikte hareket edilebileceğini ifade etti.    

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu Araştırma Koordinatörü Ceren İskit de, kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri konusunda çalışan bir örgüt olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın gazetecilere açılan davaları yakından takip ettiklerini söyledi.

İskit, kadın gazetecilerin dayanışması noktasında birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.   

KTGB Başkanı Emin Akkor ise Ankara’daki görüşmelerde yaptığı konuşmalarda ziyaret amacının hem ikili ilişkileri geliştirmek, hem de Türk basınında Kıbrıs’a dair haberlerde gözlemledikleri bilgi eksikliklerin ve hataların giderilmesi için iletişim kanallarını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

KTGB’nin çalışmaları ve Kıbrıs Türk medyasının içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler paylaşan Akkor, Türkiye medyasında Kıbrıs’la ilgili yayımlanan hatalı haberlerden duyulan endişeyi ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Akkor, bu çerçevede Türkiye’deki örgütler aracılığıyla Türk gazetecilerle iletişimin güçlendirilmesi ve doğru bilgilerin Türk kamuoyuna duyurulması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

KTGB heyeti temasları çerçevesinde bugün de İstanbul’daki gazeteci örgütlerinin yetkilileriyle bir araya gelecek.

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