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KTGB Basın Özgürlüğü Paneli yapıldı: “HEDEF DAHA ÖZGÜR BASIN”

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü etkinlikleri çerçevesinde ‘Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü’ konulu panel düzenlendi.
KTGB Basın Özgürlüğü Paneli yapıldı: “HEDEF DAHA ÖZGÜR BASIN”

KTGB açıklamasına göre, birlik lokalinde dün akşam düzenlenen panelde basın özgürlüğünün önemine vurgu yapılırken ülke basının durumu değerlendirildi, tüm tarafların uzlaşmasıyla Basın Yasası’nın güncellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 
 

Panelde Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Özejder, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci yazar Ali Baturay ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşma yaptı. Panelin moderatörlüğünü birlik eski başkanlarından TAK editörü, gazeteci-yazar Özgül Gürkut Mutluyakalı yaptı. 
 

ÖZEJDER
 

Panelde ilk sözü akademisyen, Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Özejder aldı.
Özejder, ülkede basın özgürlüğünü geliştirmenin önemine değinerek Bilgi Edinme Yasası’nın daha etkin kullanılabilmesi gerektiğini belirtti.  
 

Basın özgürlüğünün esas ölçüsünün yazılmayanlar olduğunu söyleyen Özejder  “Güçlü Basın Yasası’na ihtiyaç var. Ceza yasaları, Zem ve Kadih Yasaları basın için de uygulanıyor. Oysa gazetecileri koruyacak düzenlemeler yapılmalı, yeni bir yasa hazırlanmalı ancak bu düzenlemeler yapılırken yasakları da beraberinde getirmemeli” dedi.  
 

ESENDAĞLI
 

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise Avrupa Birliği yasaları içerisinde ifade özgürlüğüne büyük önem verildiğini, basın özgürlüğünün de buna dahil olduğunu kaydetti.  Esendağlı “Basın özgürlüğü içinde tartışılan bazı konular Ceza Yasası’na dahil olabiliyor. Türkiye’de bunu sıklıkla görüyoruz. KKTC yasalarında da devlete ihanet suçu, müfsit yayın suçu var. Eskiden kalan bu yasalar ivedilikle güncellenmelidir” dedi. 
 

BATURAY
 

Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci yazar Ali Baturay ise konuşmasına hiçbir yayın kuruluşunda sınırsız özgürlüğün söz konusu olmadığını söyleyerek başladı. 
Baturay, sözlerini Afrika gazetesine yönelik linç girişimine atıfta bulunarak sürdürürken, ifade özürlüğünün hiç bir şekilde sınırlanmaması gerektiğine vurgu yaptı. 
 

“Ne olursa olsun ne linç hareketlerine ne de meslektaşlarımızın mahkum edilmesine izin vermeliyiz” diyen Baturay, ülkede basını sınırlamak için yasalar yapılmasından endişe duyduğunu söyledi. 
Baturay, Terörle Mücadele Yasası adı altında basına sınırlamalar gelebileceğini ve tüm gazetecilerin bundan endişe duyduğunu kaydetti. 
 

BAYBARS
 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da panelde yaptığı konuşmada Basın Yasası’nın yenilenmesi gerektiği konusunda hem fikir olduğunu belirterek, haber, bilgi, düşünce ve yorumlara ulaşma hakkının korunması adına yasada değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. 
 

Baybars,  “Teklifim tüm camianın üzerinde uzlaşabileceği yasal bir mevzuat hazırlamak hem basın özgürlüğünü hem de mesleği koruyarak, şu anda var olan ve geri kalan yasaları da güncellemektir” dedi. 
Baybars ayrıca basın özgürlüğünün sınırlanmasına yönelik endişelere yanıt vererek, “Türkiye’den bize yönelik Terörle Mücadele Yasası yapılmasına hususunda herhangi bir talep veya beklenti bulunmamaktadır. Bizim de hükümet olarak gündemimizde öyle bir yasa çalışması yoktur” dedi. 
 

Baybars polisten aldığı istatistiki bilgileri de açıklayarak, 2008 yılından bugüne geçen 11 yılda savcılık tarafından basına toplam 12 ceza davası açıldığını ve bunlardan sekizinin halen devam ettiğini kaydetti. 
Panelin son bölümünde ise izleyenlerin görüş ve sorularına yer verildi. 

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