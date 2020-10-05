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KTGB: “Basın özgürlüğüne devlet eliyle darbe girişimi”

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecileri ve basın kuruluşlarını ‘yabancı istihbarat birimleri ile işbirliği' içinde olmakla suçlamanın ağır ve kabul edilemez bir itham olduğunu vurguladı.
KTGB: “Basın özgürlüğüne devlet eliyle darbe girişimi”

KTGB Yönetim Kurulu, Başbakan Ersin Tatar adına yapılan ve bir internet gazetesinin hedef alındığı açıklamayı ‘Basın özgürlüğüne devlet makamları eliyle yeni bir darbe girişimi’ olarak nitelendirdi.

Gazeteciliğin ‘Birilerinin yazılmasını istemediği bilgilerin yazılması’ olarak tanımlandığını anımsatan KTGB Yönetim Kurulu, kamusal alanda ve kamuya mal olmuş kişilerle ilgili bilgi almak ve görüntü kaydetmenin gazetecilik mesleğinin gereği olduğu vurgulandı.

Ortada ‘özel hayatın gizliliği ihlali’ olmadığına, herhangi bir ‘hak ihlali’ de yapılmadığına inanç belirtilen KTGB açıklamasında, “Eğer yapılan yayında doğru olmayan bilgiler varsa, buna tekzip verilebilir, cevap ve düzeltme hakkı kullanılabilir, gerisi kamuoyunun yargısına bırakılabilir. Ancak konunun yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliğine kadar dayandırılması çok ağır ve kabul edilemez bir ithamdır” denildi.

Açıklamada, devlet gücü kullanılarak yapılan bu tür itham ve tehditlerin basın özgürlüğüne gölge düşürmekten başka bir işe yaramayacağı da kaydedildi.           

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