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Ktgb, Basın-Sen ve Dev-İş, Özel Medyanın Destek Dışı Bırakılmasını Eleştirdi

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Ktgb, Basın-Sen ve Dev-İş, Özel Medyanın Destek Dışı Bırakılmasını Eleştirdi
Ktgb, Basın-Sen ve Dev-İş, Özel Medyanın Destek Dışı Bırakılmasını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ( KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN)ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), özel medyanın destek dışı bırakılmasından dolayı hükümeti eleştirerek, "Tarih bu ayıbı yazacak!
Bakanlar Kurulu gazetecilerin yüzüne nasıl bakacak?" ifadesini kullandı.

Üç örgüt yaptığı ortak açıklamada, medyanın 7 gün 24 saat topluma hizmet verdiğine işaret ederek kamu görevi yapan gazetelerin nasıl gelir elde edeceğinin açıklanmasını istedi.

Açıklamada, "Medyanın tüm gelir kaynakları ortadan kalkmış, reklama erişim şansları sıfırlanmış, nefes boruları kapatılmıştır. Özel sektörde görev yapan, topluma en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde verileri aktaran gazeteciler ne yapacak?" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu'nun hazırladığı ya da Bakanlar Kurulu’nun şekillendirdiği tüzüğe göre özel medya 'destek dışı' bırakıldı. Bakanlar Kurulu, kurul da bakanları işaret ediyor.
Ayıp!
Peki, bu hükümet gazeteciliğin canına neden kastediyor?
İlk günden itibaren 'kendi medyasını' oluşturmak adına özel ilişkilere yönelen kimileri, özgür gazeteciliği susturacağını mı sanıyor?
Yanılıyorlar!
Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, güneyde, medyaya yönelik 700 bin Euro destek açıkladı. KKTC Bakanlar Kurulu, önce 1.500, sonra 750 TL maaş desteğini dahi çok gördü.
Basın için 'teşvik sürecek' gibi bir aldatmaca ile kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar.
Maaş ödeyemeyen gazete, radyo ve televizyonlar için 'ödeyemediği sosyal yatırımlarının iadesi' için teşvik öneriliyor.
'Herkese eşit maaş' duygusallığı üzerinden propaganda yapanlara bir sözümüz var.
Kesintili bir bakan maaşının 6’da 1’ini dahi gazetecilere destek olarak vermek istemiyorsunuz.
Bu gazetecilerin yüzüne hep utançla bakacaksınız.
Size, bu ülkede gazeteciliği bitirme keyfini tattırmayacağız.
Bilmenizi isteriz ki susmayacağız"

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