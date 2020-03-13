KTGB, Bay-Sen ,Basın-Sen'den ortak açıklama:Halka basın aracılığı ile verilmek istenen mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermek daha doğru

Tüm dünyayı saran Covid-19 ülkemize de sıçradı. Bu ortamda herkesin profesyonel sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate alıp kişisel hijyen kurallarına uyması, aynı zamanda kalabalık ortamlardan uzak durması gerekmektedir. Birçok kesimin risk altında olduğu bu süreçten en çok etkilenecek kesimlerden biri de hiç kuşku yok ki halkı bilgilendirmek amacıyla haberleri hızlı bir şekilde duyurmaya çalışan basın mensuplarıdır. Basın mensupları bu anlamda büyük risk altındadır.

Süreç içerisinde yapılan açıklamaların büyük çoğunluğu kapalı mekanlarda ve hastalığın görülebileceği yerlerdedir. Basın mensupları görevleri gereği bu mekanlara gitmek ve çok sayıda insanla muhatap olmak durumunda kalmaktadır. Halbuki gidilen mekanlarda yapılan açıklamaların yazılı olarak gönderilmesi mümkündür. Üstelik bakanlıklarda basın işiyle görevli personel ve ekipman da mevcuttur. Böylesi bir durumda halkı bilgilendirme noktasında önemli ve ulvi bir görev üstlenen basın mensuplarını riske atmak ne kadar doğrudur? Tek bir basın mensubunun bile hasta olması durumunda bunun diğer basın mensuplarına da sirayet etme olasılığı unutulmamalıdır. Bu durumda ilerleyen süreçte halkın bilgiye ulaşmasının önü kesilmiş olmayacak mı?

Bizler üç örgüt olarak gerek devlet ve hükümet yetkililerini gerekse sivil toplum örgütlerini basın mensuplarının hassasiyetlerini de gözeterek bu süreçte halka basın aracılığı ile vermek istedikleri mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermelerinin daha doğru olacağı görüşündeyiz.

Spekülatif bilginin kol gezdiği ortamda halka en doğru bilgiyi vermek için canla başla uğraşan basın mensuplarını korumak da her kesimin görevidir.

KTGB

Bay-Sen

Basın-Sen

13.3.2020