  • BIST 96.258
  • Altın 319,466
  • Dolar 6,3032
  • Euro 7,0120
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KTGB, Bay-Sen ,Basın-Sen'den ortak açıklama:Halka basın aracılığı ile verilmek istenen mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermek daha doğru

» »
KTGB, Bay-Sen ,Basın-Sen'den ortak açıklama:Halka basın aracılığı ile verilmek istenen mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermek daha doğru
KTGB, Bay-Sen ,Basın-Sen'den ortak açıklama:Halka basın aracılığı ile verilmek istenen mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermek daha doğru

Tüm dünyayı saran Covid-19 ülkemize de sıçradı. Bu ortamda herkesin profesyonel sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate alıp kişisel hijyen kurallarına uyması, aynı zamanda kalabalık ortamlardan uzak durması gerekmektedir. Birçok kesimin risk altında olduğu bu süreçten en çok etkilenecek kesimlerden biri de hiç kuşku yok ki halkı bilgilendirmek amacıyla haberleri hızlı bir şekilde duyurmaya çalışan basın mensuplarıdır. Basın mensupları bu anlamda büyük risk altındadır.

Süreç içerisinde yapılan açıklamaların büyük çoğunluğu kapalı mekanlarda ve hastalığın görülebileceği yerlerdedir. Basın mensupları görevleri gereği bu mekanlara gitmek ve çok sayıda insanla muhatap olmak durumunda kalmaktadır. Halbuki gidilen mekanlarda yapılan açıklamaların yazılı olarak gönderilmesi mümkündür. Üstelik bakanlıklarda basın işiyle görevli personel ve ekipman da mevcuttur. Böylesi bir durumda halkı bilgilendirme noktasında önemli ve ulvi bir görev üstlenen basın mensuplarını riske atmak ne kadar doğrudur? Tek bir basın mensubunun bile hasta olması durumunda bunun diğer basın mensuplarına da sirayet etme olasılığı unutulmamalıdır. Bu durumda ilerleyen süreçte halkın bilgiye ulaşmasının önü kesilmiş olmayacak mı?

Bizler üç örgüt olarak gerek devlet ve hükümet yetkililerini gerekse sivil toplum örgütlerini basın mensuplarının hassasiyetlerini de gözeterek bu süreçte halka basın aracılığı ile vermek istedikleri mesajları haber merkezlerine yazılı olarak göndermelerinin daha doğru olacağı görüşündeyiz.

Spekülatif bilginin kol gezdiği ortamda halka en doğru bilgiyi vermek için canla başla uğraşan basın mensuplarını korumak da her kesimin görevidir.

KTGB
Bay-Sen
Basın-Sen

13.3.2020

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen Gazeteciler İçin Öneri Listesi Hazırladı13 Mart 2020 Cuma 16:05
  • Başbakan Tatar 30'a Yakın Banka Üst Düzey Yetkilisi İle Bir Araya Geldi13 Mart 2020 Cuma 16:01
  • Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak13 Mart 2020 Cuma 16:00
  • Başsavcılık: “Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi için açılan davalar askıya alındı”13 Mart 2020 Cuma 15:57
  • Kıb-Tek’den Koronavirüs önlemi13 Mart 2020 Cuma 15:49
  • #CORONA Özel sektörde bir çok iş yeri kapatıyor veya evden çalışmaya geçiyor13 Mart 2020 Cuma 15:33
  • %85 ile seçilen Alsancak Belediye Başkanı Ataser'e GAÜ rektörü Akpınar'dan küstah sözler...13 Mart 2020 Cuma 15:27
  • Müzik izinleri iptal!13 Mart 2020 Cuma 14:54
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru13 Mart 2020 Cuma 14:50
  • #CORONA Akıncı Parti Başkanlarını saat 15:30'da saraya toplantıya çağırıdı13 Mart 2020 Cuma 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti