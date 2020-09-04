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KTGB Bay-Sen’e destek belirtti

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen’e) destek belirtti.
KTGB Bay-Sen’e destek belirtti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen’e) destek belirtti.

Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın BRTK’da katılacağı yayına girişinin ve yayının Bay-Sen tarafından eylemle engellenmesiyle ilgili olarak KTGB Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

“Gazeteciler Birliği bu hak arayışında  Bay-Sen’e bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da sürdürecektir” denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“BRT’de dün akşam yaşanan olaylar, BRT  Yönetim Kurulu eski Başkanı Özer Kanlı ve BRT Müdürü Meryem Özkurt’un , Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamamasından kaynaklanmaktadır. BRT’de aylardır part time personelin kaşiyeli personel statüsüne geçirilmesi sorunu yaşanmaktadır. BRT Yönetim Kurulu part time personelin kaşiyeli personel statüsüne geçmesi yönünde aylar önce karar almıştır. Ancak bu karar Yönetim Kurulu eski Başkanı Özer Kanlı ve BRT Müdürü Meryem Özkurt’un tutumları nedeniyle uygulanmamıştır. Bu hem yasa hem de hukuk tanımazlıktır”

Açıklamada, BRT’de Yönetim Kurulu başkanının görev süresi dolmasının ve yerine atama yapılmamasının bir yönetim boşluğu oluşturduğu, bunun da Kanlı’nın görevdeymiş gibi hareket etmesine yol açtığı savunuldu.

Yönetim boşluğunu gidermek ve Yönetim Kurulunun toplanmasını sağlamak için Gazeteciler Birliği olarak Kurumda yetkili sendika olan Bay-Sen ile birlikte girişimde bulunulduğu ancak sonuç elde edilemediği ifade edilen açıklamada, BRT yasasında BRT Yönetim Kurulu’nun ayda en az bir kez toplanması gerektiği açıkca yazılı olmasına rağmen kurulun yaklaşık 1 aydır toplanmadığına da işaret edildi.

BRT’nin  bir kamu yayıncısı olarak yayınlarıyla toplumun her kesimine eşit davranmak zorunda olduğu da belirtilen açıklamada,  BRT’nin bu misyonunu yerine getirmediği için son zamanlarda tepkilerin odağı olduğu savunuldu.

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