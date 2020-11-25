KTGB Birlik Hakkında Çıkan Haberlere ilişkin Basın Açıklaması Yaptı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimi olarak, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında birliğimize karşı yapılan ve asla tasvip etmediğimiz çirkin ve gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar hakkında açıklama gereği duymuştur.

“KTGB yönetimi olarak 23 Kasım 2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında birliğin Basın Kartı Komisyonuna göndereceği üyenin seçimi Basın kartı Tüzüğü kurallarına göre yapılmıştır.

Toplantıda, komisyona üye gönderim yetkisi yönetim kuruluna ait olup yönetim kurulu kararı ile seçilmektedir. Bu konuda ayrı bir seçim yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Basın Kartı Komisyonu’na biri çekimser oy çokluğuyla kendi içinden bir üyeyi atamayı uygun görmüş ve gerekli seçim yapılmıştır.

Başkan dâhil Yönetim Kurulumuza yapılan suçlamalar yersiz ve asılsız olup bu konu hakkında gerekli tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz”