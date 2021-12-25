KTGB BRT' yi Kutladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) olarak, BRT Kurumu’nun 58. kuruluş yıldönümünü kutlar, çalışan ve izleyenlerin daha mutlu olacağı yeni bir yıl dileriz.

Kıbrıs yakın tarihinin önemli bir dinamiği olan ve toplumun yaşadığı en zor dönemlerde, adanın her bölgesinden bilgiye ulaşmalarının yolu olma misyonunu yürüten BRT, bugün aynı görevi birçok zorluklar içinde yürütmektedir.

Hükümetlerin hak ettiği değeri vermediği BRT’de, her geçen yıl kangrenleşen sorunlar katlanarak artmaktadır. Hükümetlerin BRT’ye önem vermediklerinin en belirgin konusu kurum yasasına duyulan mesafeli duruştur.

BRT Yönetim Kurulu’nda temsiliyeti bulunan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, 24 saat emek veren çalışanların haklarının korunacağı yeni yasanın önümüzdeki hükümet döneminde ciddiyetle ele alınmasının takipçisi olacağımızı belirtir, tüm kurum çalışanları ve BRT’ye 58 yıl hizmet verenlere teşekkürlerimizi sunarız.