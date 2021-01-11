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KTGB BRTK'nın basın özgürlüğünü engellediğini ifade etti

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KTGB BRTK'nın basın özgürlüğünü engellediğini ifade etti
KTGB BRTK'nın basın özgürlüğünü engellediğini ifade etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin açıklaması şöyle:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen’in bugün BRT kurumu önünde yaptığı eylem ve basın açıklamasının BRTK kanalında yer verilmemesi basın özgürlüğüne engel teşkil etmektedir.

  Hatırlatmak isteriz ki toplumun haber alma özgürlüğünü engelleyen bu gibi kararlar kabul edilemez. Açıklamanın hangi nedenden yayınlanmayacağının dahi açıklanmaması ve engellenmesi de çok yanlış bir tavırdır.  

  Haberlerin yayınlarının engellenmesi “Basın Özgürlüğü, Hayatın Özgürlüğü”nden hareketle toplumun bilgiye ulaşmasında engel teşkil etmektedir. 

  Halkın haber alma özgürlüğüne karşı baskıcı her tutumun karşısında olacağımızı bir kez daha beyan ederiz.

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