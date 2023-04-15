KTGB, devlet yetkililerini Türkiye'ye giriş yasakları konusunda acil girişim yapmaya davet etti

KTGB, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 'kronik bir sorun' haline gelen bu olaylar hem seyahat hem de basın özgürlüğüne ağır bir darbe olduğunu söyleyerek, devlet yetkililerini Türkiye'ye giriş yasakları konusunda acil girişim yapmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazeteci Ulaş Barış’ın, N82 kodlu uygulama nedeniyle İstanbul'a giremediğine işarete ederek, devlet yetkililerine Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “kronik bir sorun” haline geldiğini savunduğu "giriş yasağı" konusunda acil girişimde bulunma çağrısı yaptı.

KTGB tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin suskunluğu sürdükçe, giriş yasaklarına yarın yenilerinin ekleneceğinin aşikar olduğu belirtildi ve bu olayların hem seyahat hem de basın özgürlüğüne ağır bir darbe olduğuna dikkat çekildi.

Bu tür yasakların kabullenilmesi ve içselleştirilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Basın mensuplarına ve diğer kişilere getirilen giriş yasağına karşı yetkisi olduğu halde kılını dahi kıpırdatmayanları şiddetle protesto ediyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bulundukları makamın gereğini yerine getiremeyen siyasiler ve bürokratların ‘basın’dan, ‘basın özgürlüğü’nden, ‘gazeteci sevgisi’nden söz etmeye hakları yoktur. Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler olmak üzere bütün yöneticileri Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kronik bir sorun haline gelen ‘giriş yasağı’ konusunda bir kez daha acil girişim yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Ulaş Barış'ın ve benzer şekilde Türkiye’ye sokulmayan basın mensuplarının yanındayız.

Ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Unutulmasın ki özgürlük bir gün gelir herkese lazım olur”.