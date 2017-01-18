KTGB dil kurslarına başvurular cuma günü tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, Gönyeli Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde yürüteceği İngilizce ve Yunanca dil kurslarına başvurular sürüyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, seviye tespit sınavının ardından başlangıç ve orta düzey olmak üzere iki seviyede düzenlenecek kurslara başvurular 20 Ocak Cuma günü sona erecek.

İngilizce kursları Hasan Özgüvenli tarafından pazartesi akşamları 18.00-19.00 ve 19.00-20.00; Yunanca kursları ise Ali Temi tarafından cuma akşamları 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde (Gönyeli SAM) yer alacak kurslar Gazeteciler Birliği üyelerine ücretsiz olacak. Gazeteciler Birliği’ne üye olmayanlar da kurslara başvurabilecek.

İlgilenen üyelerin hangi kursa katılmak istediklerini Birlik Sekreteri’ne 2257796 veya 05338460838 numaralı telefonlardan ulaşarak bildirmeleri istendi.