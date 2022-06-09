KTGB eylemlere başladı

GAZETECİLER BİRLİĞİ “ÖZGÜRLÜK SENDEN BÜYÜK #DOKUNMA!” SLOGANIYLIA EYLEMLERİNE BAŞLADI

*Sosyal medyada dün başlatılan “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganlı paylaşımların ardından bu sabah da Başbakanlık kavşağında pankartlar açıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı eylemlerine başladı.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada başlatılan “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” paylaşımlarının ardından bu sabah da Başbakanlık ışıklarında aynı sloganın yer aldığı pankartlar açıldı.

Sabah 07.00-08.00 saatlerinde pankart açan gazetecilere, trafikteki vatandaşlar kornalarıyla ve selamlamalarıyla destek verdi.

Gündeme getirilen üç yasa tasarısının yarattığı tehlikeye karşı toplumsal duyarlılık ve bilinçlenme sağlamayı amaçlayan eylemler yarın da devam edilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Salı akşamı üç yasaya karşı verilecek mücadelenin yol haritasını çizmek üzere üyelerinin, diğer basın örgütlerinin, hukukçuların ve bazı milletvekilleri ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Birlik lokalinde yer alan toplantıda oluşturulan eylem komitesinin aldığı karar uyarınca dün geceden itibaren eylemlere başlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasaları’nda yapılmak istenen değişikliklere, toplumdaki bireyler ve kurumların sosyal medya dahil her mecrada özgür düşüncesini dile getirmeyi engellemeye yönelik oldukları gerekçesiyle karşı çıkıyor.