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KTGB, ''Gazeteci Rasıh Reşat'ın İstifa Etmek Zorunda Bırakılmasını'' Kınadı

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KTGB, ''Gazeteci Rasıh Reşat'ın İstifa Etmek Zorunda Bırakılmasını'' Kınadı
KTGB, ''Gazeteci Rasıh Reşat'ın İstifa Etmek Zorunda Bırakılmasını'' Kınadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat’ın görevinden istifa etmek zorunda bırakılmasını” kınadı. Birlik, gazetecilerin ve yazarların, yazdıkları ve söyledikleri yüzünden baskı altına alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, basın özgürlüğü anlamında her geçen gün geriye götürüldüğü savunularak, demokratikleşme ve ifade özgürlüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Dış Basın Birliği Başkanı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi Rasıh Reşat’ı, yazdığı yazılar nedeniyle örgütünün başkanlığından istifa etmeye zorlayan sürecin medya sektörüne yönelik baskı ve tehdidin son örneği olduğu” ileri sürüldü.

Reşat’ın sosyal medyadan, “Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıklama yaptığı ifade edilen açıklamada, Reşat’ın bu noktaya getirilmesinin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun üzerinde önemle durmak zorunda olduğu bir sorun olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı makamının her fırsatta “egemen ve eşit” bir devletin varlığı ve “beka” vurgusu yaptığı ifade edilen açıklamada, hoşa gitmeyen köşe yazılarının şikayet edilmesiyle devletin kurumlarının içinin boşaltıldığının farkında olunması gerektiği savunuldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “fikir ve ifade özgürlüğüne darbe vuran böylesi adımları atmaya son verme” çağrısı yapıldı.

“Rasıh Reşat’ın yazıları nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın şikayeti üzerine başkanı olduğu örgütten istifa etmek zorunda bırakılması, bizlere bir kez daha basın ve ifade özgürlüğünün hayatın özgürlüğü anlamını taşıdığını; üzerine titrediğimiz özgürlüklerimize, demokrasimize ve irademize müdahalelerin arttığını göstermektedir” iddiasında bulunulan açıklamada, bundan önce olduğu gibi bu süreçten sonra da Gazeteciler Birliği’nin her türlü karartma ve dayatmaya karşı duracağı kaydedildi.

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