  • BIST 10449.36
  • Altın 4835.693
  • Dolar 41.2637
  • Euro 48.5136
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!

» »
Canan Onurer, bugün sabah, turist vizesiyle Kıbrıs’a gelen ve suç işleyen kişilerle ilgili haberler nedeniyle ‘yaşatmayız’ şeklinde tehdit mesajı aldı.
KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ülkede gazetecilere yönelik tehdit ve baskılar konusunda açıklama yaptı. Birliğin açıklamasında, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a turist vizesiyle gelip suç işleyen kişilerle ilgili haberleri yayınlayan gazetecilerin tehditlerle susturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Lefkoşa ve Demirhan’daki marketlerden içki çalan şahısların tutuklanıp deport edilmesine rağmen, haklarında çıkan haberlerin kaldırılması için tehditler savrulduğu belirtildi. Açıklamada, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü ve Birlik Genel Sekreteri Canan Onurer’in, bugün sabah, bahsi geçen şahıslardan “yaşatmayız” şeklinde bir tehdit mesajı aldığı ve olayın polise intikal ettiği kaydedildi.

Birlik, yaşanan olayın "münferit görünmesine karşın, meslektaşların her gün karşı karşıya kaldığı baskı ve tehditlerin bir yansıması" olduğunu vurguladı. Açıklamada, halkın habere ulaşma hakkının savunulmaya devam edileceği ve Gazeteciler Birliği'nin görevlerini yerine getirme kararlılığının sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, kontrolsüz girişler ve denetimsizlik nedeniyle oluşabilecek mağduriyetler konusunda yetkililerin derhal göreve çağrıldığı bildirildi. Birlik, tehdit ve baskıya maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Anlatacak başarı hikayesi olmayanlar, kelime oyunu yapıyor08 Eylül 2025 Pazartesi 15:29
  • Haftalık itfaiye raporu... 7 yangın ve 25 özel servis olayı08 Eylül 2025 Pazartesi 15:16
  • Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu08 Eylül 2025 Pazartesi 14:17
  • Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem08 Eylül 2025 Pazartesi 14:16
  • Kamu Hizmeti Komisyonu: Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli08 Eylül 2025 Pazartesi 12:59
  • Burak Maviş'den Üstel eleştirisi: Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacak08 Eylül 2025 Pazartesi 12:46
  • Sınır Kapısında 159 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi08 Eylül 2025 Pazartesi 12:42
  • Acı haber... 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti08 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • İşyeri Sahibi Müşterisini Darp Etti: Omurga Kemiği Kırıldı08 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • 587 Gün kaçak yaşayan zanlı mahkemede...08 Eylül 2025 Pazartesi 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti