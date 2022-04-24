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KTGB Heyeti İstanbul'daki Temaslarına TGS ile Başladı

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KTGB Heyeti İstanbul'daki Temaslarına TGS ile Başladı
KTGB Heyeti İstanbul'daki Temaslarına TGS ile Başladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, basın örgütleriyle iş birliği  ve Türk basınında Kıbrıs’a ilişkin eksik ve yanlış bilgileri gidermek amacıyla gittiği Türkiye'deki temaslarını dün İstanbul’da Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile sürdürdü.

Emin Akkor  başkanlığındaki KTGB heyeti, TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli ve TGS Akademi Direktörü Orhan Şener ile çalışma toplantısında bir araya geldi. 

TGS Genel Sekreteri Kuleli, Türkiye medyasındaki sendikalaşma faaliyetleri hakkında bilgi vererek, TGS’nin geçirdiği dönüşümü anlattı.

Yürüttükleri AB destekli projeleri hakkında detaylar veren Kuleli, bu çerçevede gazetecilerin donanımını yükseltmek için kurdukları TGS Akademi’nin faaliyetleriyle ilgili bilgileri de paylaştı.

Mustafa Kuleli, bir ayağı Kıbrıs olan AB destekli projelerin başlatılabileceğini, uluslararası temsiliyetleri olan örgütlerle bağlantı kurmakta KTGB’ye destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

TGS Akademi Direktörü Orhan Şener, akademide gazetecilerin yeni nesil gazeteciliğe yönelik donanımları elde edebilecekleri çok sayıda ve farklı düzeylerde uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Eğitimlere Türkiye medyasından yoğun ilgi gösterildiğini belirten Şener, yüksek teknolojiyle oluşturdukları stüdyoları gazetecilerin kullanımına açtıklarını dile getirdi.

KTGB Başkanı Emin Akkor da, KTGB’nin çalışmalarına değinerek, TGS’nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

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Akkor, özellikle TGS Akademi’nin eğitimlerinden KTGB üyelerinin de yararlanmasını arzuladıklarını kaydetti.

Toplantının ardından TGS Akademi binasındaki eğitim salonları ve stüdyolar incelendi.

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