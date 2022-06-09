KTGB Meclis gündemine alınan 3 yasa tasarılarına karşı kampanya başlattı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Meclis’te sunulan üç yeni değişiklik yasa tasarısına tepkiler devam ediyor.

Gazeteciler Birliği, hükümetin tasarıları ivedilikle komite gündemine alarak değiştirmek istemesine dün soyal medya üzerinden başlattığı eylemlerini bugün Başbakanlık kavşağında pankart açartak devam etti. Pankartlarda birliğin değişiklik tasarılaraına yönelik kampanyasının ana sloganı “Özgürlük senden büyük, dokunma!” yer aldı. Birlik yasa tasarıları geri çekilene kadar eylemlerin devam edeceği açıklandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hükümet tarafından Meclise sunulan Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa tasarılarına karşı dün gece saat 19:00 itibarıyla “Özgürlük senden büyük, dokunma!” postlarıyla sosyal medyada başlattığı kampanyayı bu sabah sokağa taşıdı.

Birlik üyeleri sabah saatlerinde Başbakanlık ışıkları önünde yine üzerinde “Özgürlük senden büyük, dokunma!” yazan pankartlar açtı.

KTGB söz konusu yasa tasarılarına ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

KTGB tarafından yapılan açıklamada, “Özgürlüklerimizi korumak için kenetleniyor ve hep birlikte ayağa kalkıyoruz. İfade özgürlüğüne darbe niteliğinde olan yasaları toptan reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Gazeteciler Birliği yasa tasarıları geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurarak toplumun diğer kesimlerine destek çağrısında bulundu.