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KTGB Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelenen Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
KTGB Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelenen Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

KTGB yönetim ve denetim organlarının yanı sıra BRT ve TAK temsilcileri için de seçimlerin yapılacağı Genel Kurul, KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta yer alacak. 

Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali rapor da üyelerin onayına sunulacak.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlem de alınacak.

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel  Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 

Tüzük gereği Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyenlerin genel kuruldan en geç 24 saat önce KTGB’ye yazılı başvuru yapması gerekiyor.

Onur Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelikleri ile TAK ve BRT Temsilcisi seçimi içinse önceden adaylık şartı aranmıyor.

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