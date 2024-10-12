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KTGB Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.
KTGB Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Lefkoşa’da Birlik kompleksindeki Paradise Park salonunda saat 10.30'da başlayan Genel kurulda ilk olarak, basın şehitleri ve hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Divanın oluşturulmasının ardından, KTGB Başkanı Emin Akkor konuşma yaptı ve ardından faaliyet ve mali raporlar üyelerin bilgisine ve oyuna sunuldu.

Faaliyet raporu Canan Onurer tarafından, mali rapor da Aytuğ Türkkan tarafından okundu ve aklandı.

Divan başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Divan katiplerinin ise Damla Soyalp ve Aytuğ  Türkkan olarak belirlendiği Genel Kurul’da, daha sonra iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları için seçime geçildi.

KTGB Başkanı Emin Akkor, konuşmasında, yönetimde bulundukları 2 yıllık dönemde gazetecilik koşullarının iyileştirilmesine yönelik ciddi çaba harcandığını söyledi.

Akkor, "Dezenformasyonla mücadele Yönetim Kurulumuzun en fazla üzerinde durduğu konuydu. Bu yönde toplumda farkındalığı artırmak için 2 yıl boyunca adımlar atılacak" dedi.

Konuşmasında 2 yıl boyunca yoğun çalışan Yönetim Kuruluna teşekkür eden Akkor, eski yönetim olarak mesleğin daha iyi noktalara taşınabilmesi yönünde  yeni seçilecek yönetime de her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Oy verme işleminin saat 13.00’te  tamamlanması bekleniyor.

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