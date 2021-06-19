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KTGB Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu oy birliği ile aldığı karara göre Olağanüstü Genel Kurula gidiyor.
KTGB Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda Olağanüstü Genel Kurul’un 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 09.00’da yapılmasını kararlaştırdı.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştirilecek. Olağanüstü Genel kurulda, Gazeteciler Birliği yönetim ve denetim organlarının temsilcileri seçilecek. Olağanüstü Genel Kurulda ayrıca birlik tüzüğünün bazı maddelerinde değişikliğe de gidilmesi ve bu maddelerin üyelerin onay ve görüşlerine sunulması kararı da alındı.

 

   Birlik yönetimine aday olacakların genel kurul ilanından, genel kurulun yapılacağı tarihin 24 saat öncesine kadar KTGB’ne yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Disiplin ve onur kurulu üyeliklerine ise genel kurul günü de başvuru yapılabiliyor.

 

Başvuruların en geç 9 Temmuz saat 08.59’a kadar yazılı olarak birliğe yapılması gerekiyor. Covid-19 salgınına karşı her türlü önlemin alınacağı olağanüstü genel kurulun Paradise Park’ın geniş salonunda yapılacağı kaydedildi.

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