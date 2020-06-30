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KTGB: “Özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacağız”

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere her türlü hak ve özgürlüğe sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini bildirdi.
KTGB: “Özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacağız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere her türlü hak ve özgürlüğe sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini bildirdi.

KTGB Yönetim Kurulu adına başkan Sami Özuslu, Bilişim Suçları Yasası’yla ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Özuslu, 10 yıla yakın bir süredir gündeme gelip giden ama bir türlü genel kurul aşamasına gelmeyen Bilişim Suçları Yasası’nın toplum açısından yeni bir düzenleme olduğuna dikkati çekti.

Yasanın aslen bankacılık, sanal bet ve siber suçlar gibi konulardaki yasal boşlukları doldurma amacında olduğunu kaydeden Özuslu, 5-6 yıl önce gündeme gelen ilk tasarılarda basın özgürlüğünü tehdit eden birçok unsur yer aldığını anımsattı.

Özuslu; gerek KTGB, gerekse Medya Etik Kurulu’nun, gerekse diğer sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla bu tür maddelerin tasarıdan çıkarıldığını belirtti.

Tasarının bu yıl gündeme gelmesi ve meclis komitesinin davetiyle toplam 5 toplantıya KTGB adına yönetim kurulu düzeyinde ve hukuk danışmanlarıyla birlikte katıldıklarını anlatan Özuslu, hem sözlü hem de yazılı görüşler ortaya koyduklarını, bunların tümünün düşünce, anlatım ve basın özgürlüğünü korumaya dönük olduğunu vurguladı.

Yasada basın alanıyla ilgili doğrudan alakalı tek bir madde yer aldığını, bunun da KTGB tarafından önerildiğini ifade eden Özuslu, yasa tekniğine uymamasına rağmen özellikle “haksız rekabet” ve diğer birçok soruna yol açan “künyesiz haber sitelerine müdahale” konusunun yasaya girdiğini söyledi.

Komite aşamasında özellikle “hakaret ve iftira” (zem ve kadih) suçlarıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu (BTHK), sivil toplum örgütleri ve kurumlardan görüş alındıktan sonra tasarıya son şeklin ilgili komite üyesi milletvekilleri ve sonrasında da Meclis Genel Kurulu tarafından verildiğini anımsatan Özuslu, davetlilerin tasarılara oy verme, onay verme gibi bir hakları olmadığının altını çizdi.

Meclis’ten oy çokluğuyla geçirilen yasada KTGB’nin içine sinmeyen kimi unsurlar bulunduğunu, bunları da ilgililer nezdinde her aşamada dile getirdiklerini ifade eden Özuslu, “Biz bu yasaya elimizden geldiğince katkı yaptık ama kefili değiliz. Yetersiz ya da sorunlu gördüğümüz, muğlak bulduğumuz yanları vardır. Süreç içerisinde bunların da düzeltilmesi yönüne gidilmelidir. En iyi yasanın kötü niyetli yöneticiler tarafından kötü, en kötü yasanın ise iyi niyetliler tarafından iyi uygulanabileceği de aşikardır. KTGB olarak bugüne kadar olduğu gibi başta düşünce, anlatım ve basın özgürlüğü olmak üzere her zaman özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacak, geriletilmesine izin vermeyecek, geliştirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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