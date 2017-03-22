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KTGB tüzük değişikliği için Genel Kurul’a gidiyor

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KTGB tüzük değişikliği için Genel Kurul’a gidiyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, tüzük değişikliği için cumartesi günü genel kurula gidiyor.

Üye kabulünden, üyeliğin yitirilmesine, Genel Kurul seçimlerinde yapılacak oylamanın şekline kadar bir dizi değişiklik içeren yeni tüzükle birliğin adının sonuna yeni yasa uyarınca “dernek” ifadesi eklenecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek genel kurul saat 10.00’da başlayacak.

KKTC’de faaliyet gösteren tüm derneklerin yıl içinde tüzüklerini yeni Dernekler Yasası’na göre düzenleyip, ilgili kaymakamlıklara sunması gerekiyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin bu çerçevede oluşturduğu Tüzük Komitesi, yeni tüzük çalışmalarını Şubat ayında tamamlayarak, birlik yönetim kuruluna getirmişti.

Yönetim kurulunda son şekli verilen yeni tüzük hafta sonu yapılacak genel kurulda üyelerin onayına sunulacak.

Üye kabulünden, üyeliğin yitirilmesine, Genel Kurul seçimlerinde yapılacak oylamanın şekline kadar bir dizi değişiklik içeren yeni tüzükle birliğin adının sonuna yeni yasa uyarınca “dernek” ifadesi eklenecek.

Buna göre; tüzüğün üyeler tarafından onaylanması halinde “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği”, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği” adını alacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, KTGB Yönetim Kurulu tüzük değişikliğinin gerçekleştirileceği Genel Kurul’a tüm üyelerin katılımını istedi.

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