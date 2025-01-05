KTGB ve ARUCAD Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında, bilimsel, toplumsal ve eğitsel alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Protokole, KTGB Başkanı Efdal Keser ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu.

Protokol, iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek ortak projeler geliştirmeyi ve bu projelerle medya sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca KTGB üyeleri ile ARUCAD personelinin mesleki, idari ve eğitsel konularda yardımlaşmasını kapsayan anlaşma, medya ve eğitim dünyası arasındaki bağları güçlendirme amacı taşıyor.

İşbirliği Medya ve Eğitim Sektörüne Yeni Fırsatlar Sunacak

İmza töreninde konuşan KTGB Başkanı Efdal Keser, bu protokolün, gazetecilerin kendilerini geliştirirken aynı zamanda mesleğe yeni adım atan gençlere rehberlik etmeleri için bir fırsat sunduğunu belirtti. Keser, işbirliklerinin medyanın gelişimi açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gazetecilik, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme gerektiren bir meslek. Protokolün amacı, hem bireysel gelişimi hem de mesleki dayanışmayı artırmak. Medya çalışanlarının eksikliklerini gidermek ve sektörde kaliteyi yükseltmek için bu tür işbirlikleri büyük önem taşıyor.”

Keser ayrıca, KTGB olarak benzer işbirliklerini genişletmeyi planladıklarını ifade etti ve bu tür projelerin medyanın geleceği açısından değerli olduğunu vurguladı.

Pratik Eğitim ile Mesleki Hazırlık Desteklenecek

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de protokolün önemine işaret ederek medya ve eğitim paydaşları arasında kurulacak bağların, karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti. Vehbi, bu işbirliği sayesinde ARUCAD öğrencilerinin pratik eğitim süreçlerini daha etkili hale getirebileceklerini söyledi:

“Öğrencilerimizin mesleğe hazır hale gelmesi bizim için son derece önemli. Teorik eğitimin yanında pratik deneyim, öğrencilerin profesyonel hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak temel unsurlardan biri. Bu protokol ile hem üniversitemiz KTGB’nin birikiminden yararlanacak hem de KTGB üyeleri üniversitemizin sunduğu imkanlardan faydalanacak.”

Vehbi, medya alanında işbirliklerinin geliştirilmesinin sektörde kaliteyi artıracağına olan inancını da dile getirdi.

Protokolün Beklenen Etkileri

İmzalanan protokol, her iki kurum için de şu alanlarda somut katkılar sağlamayı hedefliyor:

Bilgi ve Deneyim Paylaşımı: KTGB üyeleri ve ARUCAD personeli arasında düzenlenecek seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları ile bilgi birikimi aktarılacak.

KTGB üyeleri ve ARUCAD personeli arasında düzenlenecek seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları ile bilgi birikimi aktarılacak. Mesleki Gelişim: Medya çalışanlarının eksikliklerini gidermeye yönelik eğitimler düzenlenecek.

Medya çalışanlarının eksikliklerini gidermeye yönelik eğitimler düzenlenecek. Genç Gazetecilere Destek: Üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlanacak.

Üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlanacak. Ortak Projeler: İki kurum, medya ve sanat alanlarında ortak projeler geliştirecek.

Bu işbirliği, gazetecilik mesleğinin gelişimine katkı sağlamayı ve genç nesillerin medyaya daha donanımlı şekilde katılımını hedefliyor. Medya ve eğitim dünyası arasındaki bu bağın, hem sektör çalışanlarına hem de öğrencilere uzun vadeli faydalar sağlaması bekleniyor.