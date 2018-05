KTGB ve ESK’dan Lefkoşa konulu ortak ‘basın fotoğrafı’ sergisi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) Lefkoşa’nın her iki tarafında, günlük yaşamla ilgili olarak ortaklaşa bir ‘basın fotoğrafı’ sergisi düzenliyor

KTGB Başkanı Sami Özuslu ile ESK Başkanı Giorgios Frangos’un konu ile ilgili ortak basın

açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

” Her iki örgütün üyelerini Lefkoşa’nın her iki yanında günlük yaşamı yansıtan fotoğrafları ile sergiye

katılmaya davet ediyoruz. Fotoğraf yarışmasının amacı, başkentin iki tarafındaki tüm sakinlerini

birbirlerine bağlayan günlük yaşam içerisindeki ilgi ve endişelerine dikkat çekmektir.

Sergiye katılmak isteyen gazeteciler ya da foto-muhabirleri, daha önce başka bir yerde

yayımlanmamış fotoğraflarını en fazla beş adet olmak üzere, 30 Temmuz 2018 tarihine kadar dijital

formatta KTGB ve ESK’ya ileteceklerdir. Fotoğrafların basılması ve görüntülenmesini her iki örgüt de ortaklaşa yürütecektir. Sunulacak olan fotoğrafların değerlendirilmesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’nca belirlenecek iki-toplumlu fotoğraf uzmanlarından oluşan bir komite tarafından yapılacaktır. Sergi

Eylül ayı içerisinde ara bölgede yer alacaktır.Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.”