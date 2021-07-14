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KTGB’de Başkan Emin Akkor oldu

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KTGB’nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
KTGB’de Başkan Emin Akkor oldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 10 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Buna göre KTGB'de görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Emin Akkor

Asbaşkan: İsmet Özgüren

Genel Sekreter: Damla Soyalp

Mali İşler Sekreteri: Osman Kurt

Eğitim Sekreteri: Özlem Tüylüoğlu

Örgütlenme Sekreteri: Canan Onurer

Dış İlişkiler Sekreteri: Özgül Gürkut Mutluyakalı

Faal Üyeler: Hüseyin Ekmekçi ve Deniz Kuni

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