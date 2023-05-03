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KTGB’de bu akşam basın özgürlüğü konuşulacak

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Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bu akşam “Basın Özgürlüğü” konulu panel düzenliyor.
KTGB’de bu akşam basın özgürlüğü konuşulacak

Birlik lokalinde saat 20.00’de başlayacak panelin konuşmacıları Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile gazeteci-yazar Cenk Mutluyakalı olacak.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü “Susma Özgürleş” sloganıyla kutlayan KTGB dün Meclis önünde basın açıklaması yapmış ve basın özgürlüğüne ilişkin sloganlar taşıyan posta güvercinleri uçurmuştu.

Etkinlikler çerçevesinde yarın akşam da “Uyuşturucu nitelikli ilaçlar ve basında uyuşturucu haberlerinin etkileri” konulu belgesel gösterimi ve söyleşi düzenlenecek.

Gecede “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeseli gösterilecek ve ardından da gazeteci Damla Soyalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Faik Uzuner ve gazeteci/yazar Hasan Karaokçu ile söyleşi yer alacak.

Etkinlikler 5 Mayıs Cuma akşamı “Medya’da kapsayıcı dil kullanımı” paneli ile tamamlanacak. Panelde, Mülteci Hakları Derneği İletişim Uzmanı ve Koordinatörü Gizem Çelebiaziz ve Proje Koordinatörü Deniz Altıok konuşmacı olarak yer alacak.

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