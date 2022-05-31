KTGB'de değişiklik yapılması planlanan 3 yasa değerlendirildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili medya kurumlarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu ve ortak noktada

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler konusunda dün akşam medya kurumlarının, Medya Etik Kurulu’nun ve Basın-Sen temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

KTGB lokalinde yer alan toplantıda, KTGB Başkanı Emin Akkor, halen yürürlükteki yasaların ilgili maddeleri ile yapılmak istenen değişiklikleri gösteren bir sunum yaptı.

Genel olarak ifade ve fikir özgürlüğüne aykırı bulunan değişikliklerin tartışıldığı toplantıda söz alan gazeteciler, görüşlerini ve kaygılarını ifade ederek KTGB’nin izlemesi gereken yol yol haritasına dair düşüncelerini de ortaya koydu.

Toplantıda ortak noktada birleşilerek planlanan söz konusu değişikliğin ifade ve fikir özgürlüğüne aykırı olduğu görüşü belirtildi.