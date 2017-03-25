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KTGB’de tüzük kurultayı

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KTGB’de tüzük kurultayı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ise, Tüzük değişikliği için Genel Kurulunu topladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dernekler Yasası uyarınca ismini Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği olarak değiştirdi.
İsim değişikliği bugün toplanan Tüzük Genel Kurulu’nda onaylandı.

Divan Başkanlığını Sami Taşarkan’ın üstlendiği Genel Kurul’da Başkan Sami Özuslu, faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Özuslu, Dernekler Yasası’na ilişkin ise, yeni yasayı Gazeteciler Birliği Tüzüğü’nün daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmasında fırsat oluşturduğuna işaret etti.

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