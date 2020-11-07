KTGB’de yetkili organlar belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yetkili kurullar ile TAK ve BRT temsilcileri belirlendi.
142 üyenin oy kullandığı genel kurul sonucunda yetkili organlar şu şekilde oluştu
KTGB YÖNETİM KURULU
- Ali CANSU
- Dilek KODAN
- Tarkan KAVAZ
- Rahme Ç İFTÇİOĞLU
- İbrahim GÜNEŞER
- Aliye ÖZENCİ
- Melek ARABACIOĞLU
- Duygu ALAN
- Ali SEFER
TAK YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ
Artun ÇAĞA
BRTK YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ
İbrahim GÜNEŞER
ONUR KURULU
Mustafa KORTUN
Süleyman ERGÜÇLÜ
Ali BATURAY
DENETÇİLER KURULU
Özcan ÖZCANHAN
Belgin DEMİREL
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