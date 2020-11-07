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KTGB’de yetkili organlar belirlendi

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yetkili kurullar ile TAK ve BRT temsilcileri belirlendi.
KTGB’de yetkili organlar belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yetkili kurullar ile TAK ve BRT temsilcileri belirlendi.

142 üyenin oy kullandığı genel kurul sonucunda yetkili organlar şu şekilde oluştu

 

KTGB YÖNETİM KURULU

  1. Ali CANSU
  2. Dilek KODAN
  3. Tarkan KAVAZ
  4. Rahme Ç İFTÇİOĞLU
  5. İbrahim GÜNEŞER
  6. Aliye ÖZENCİ
  7. Melek ARABACIOĞLU
  8. Duygu ALAN
  9. Ali SEFER

 

 

TAK YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ

Artun ÇAĞA

 

BRTK YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ

İbrahim GÜNEŞER

 

ONUR KURULU

Mustafa KORTUN

Süleyman ERGÜÇLÜ

Ali BATURAY

 

DENETÇİLER KURULU

Özcan ÖZCANHAN

Belgin DEMİREL

 

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