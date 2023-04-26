KTGB’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri

BM bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü Gününün temasını “Hakların Geleceğini Şekillendirmek: Diğer tüm insanların haklarının itici gücü olarak ifade özgürlüğü” olarak belirledi

3 Mayıs Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaktadır. BM bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü Gününün temasını “Hakların Geleceğini Şekillendirmek: Diğer tüm insanların haklarının itici gücü olarak ifade özgürlüğü” olarak belirledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de bu yılki temaya uygun olarak bir haftaya yayılacak etkinlikler dizisi gerçekleştirecek. Ayrıca sosyal medya kampanyası düzenleyerek basın ve ifade özgürlüğüne dikkat çekecek.

Etkinlikler 2 Mayıs 2023 Salı sabahı düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak.

3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı gazeteci Canan Onurer’in moderatörlüğünde “Basın özgürlüğü” paneli düzenlenecek. Panelin konuşmacıları ise Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile gazeteci/yazar Cenk Mutluyakalı olacak.

4 Mayıs 2023 Perşembe akşamı ise “Uyuşturucu nitelikli ilaçlar ve basında uyuşturucu haberlerinin etkileri” konulu belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirilecek. Gecede “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından da gazeteci Damla Soyalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Faik Uzuner ve gazeteci/yazar Hasan Karaokçu ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 5 Mayıs Cuma akşamı “Medya’da kapsayıcı dil kullanımı” paneli ile tamamlanacak. Panelde, Mülteci Hakları Derneği İletişim Uzmanı ve Koordinatörü Gizem Çelebiaziz ve Proje Koordinatörü Deniz Altıok konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm etkinlikler saat 20.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alacak.