KTGB’den Basın Kartı Komisyonu ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Basın Kartı Komisyonu’nun yeniden çalışabilmesi ve üyelerin istifasına neden olan yasal boşluğun doldurulması için gerekli girişimleri yapacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Basın Kartı Komisyonu’nun yeniden çalışabilmesi ve üyelerin istifasına neden olan yasal boşluğun doldurulması için gerekli girişimleri yapacaklarını açıkladı.

Özuslu, Basın Kartı Komisyonu’nun çalışmalarını sonlandırma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Kararı saygıyla karşılıyor, komisyona hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz”

diyen KTGB Başkanı Sami Özuslu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemizde basın kartlarının dağıtımı görevini yerine getirmekte olan ve 2006 yılından bu yana sivil meslek örgütlerince oluşturulan Basın Kartı Komisyonu üyeleri, yasal boşluk ve bunun yaratabileceği sakıncaları dikkate alarak bugün topluca istifa etme kararı almışlardır.

En fazla basın kartı hamili üyeye sahip basın örgütü olarak komisyonda Başkanlık görevini de üstlenen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), komisyon üyelerinin kararını saygıyla karşılamakta ve hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunmaktadır.

14 yıldır devam eden ve demokratik açıdan çok önemli bir zenginliğimiz olarak gurur duyduğumuz ‘tamamen sivil örgütlerden oluşan’ Basın Kartı Komisyonu’nun yeniden oluşumu için gerekli girişimleri yapacak, bu amaçla KTGB temsilcisini süratle atayacağız.

Tüzük gereği komisyonda temsiliyeti bulunan diğer örgütlerle birlikte hareket ederek, komisyonun yeniden çalışmasını sağlayacağımıza ve basın kartı almaya hak kazananların belirlenmesine süratle başlanacağına inanmaktayız.

Öte yandan, 2006 yılında yapıldığı belirtilen, ancak komisyonun ve birliğimizin bilgisine yeni gelen yasal boşluğun giderilmesi için de gerek KTGB olarak, gerekse Basın Kartı Komisyonu’ndaki temsilcimiz vasıtasıyla gerekli girişimleri yapacağız.”