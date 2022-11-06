KTGB’den çağrı: Gazetecilik ve reklam ilişkilerini birbirine karıştırmayın

“Bazı gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin arkasına sığınan bazı kişilerin seçim sürecini bir tehdit unsuru haline getirip haraç ister gibi reklam talep etmesi mesleğimizin hiçbir ilkesiyle bağdaşmamaktadır”

KTGB olarak, tüm meslektaşlarımızı gazetecilik meslek ilkelerine uymaya ve mesleğimizin saygınlığına gölge düşürecek davranışlardan uzak durmaya çağırırız.

Covid-19 ve onu takip eden Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada derinleşen bir ekonomik kriz yaratmıştır. Enflasyon sorunu hemen hemen tüm ülkelerin belini bükerken, kendi para politikası olmayan KKTC’de yıllık enflasyon yüzde 120’leri aşmıştır. Hal böyleyken zaten yıllardır maddi sıkıntılarla boğuşan Kıbrıs Türk basını artık ayakta durmakta zorlanmaktadır. Reklam gelirleri ki basınımızın tek gelir kalemidir, oldukça düşmüştür. Ancak bu durum basınımızın etik ve meslek ilkelerinden taviz vereceği anlamına gelmemektedir.

Son zamanlarda, özellikle de yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde bazı gazetecilerin tutum ve davranışlarına yönelik birliğimize yapılan şikayetler mesleğimizin saygınlığına gölge düşürecek bir hal almıştır. Bazı gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin arkasına sığınan bazı kişilerin seçim sürecini bir tehdit unsuru haline getirip haraç ister gibi reklam talep etmesi mesleğimizin hiçbir ilkesiyle bağdaşmamakta ve mesleğimizi ayaklar altına almaktadır. Bu durum etik olmamakla birlikte Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin “gazeteci, bir haberin yayımlanması veya yayımlanmaması karşılığında maddi veya manevi çıkar peşinde koşmamalıdır.” şeklindeki 29’uncu ve “habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilmemelidir.” şeklindeki 19’uncu maddesine aykırı bir durumdur.

Birliğimiz her kim olursa olsun mesleğimizin saygınlığını kötüye kullandığı tespit edilen üyelerimiz olursa gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır.

Basın mesleğinin etik ve onurunun korunması ve gelişmesi yönünde hizmet veren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, tüm meslektaşlarımızı gazetecilik meslek ilkelerine uymaya ve mesleğimizin saygınlığına gölge düşürecek bu tür davranışlardan uzak durmaya çağırırız.

Aynı şekilde medyaya yönelik doğru kriterler çerçevesinde teşvik ve destek programlarının uygulanmasına, en önemlisi de reklam verenlerin de en az gazeteciler kadar etik değerleri gözetmesi gerektiğine dikkat çekeriz.

KTGB olarak, bu tür durumlarla karşılaşan herkesi Medya Etik Kurulu’na başvurmaya davet ederiz.