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KTGB’den ‘Medya-Çalışma Bakanı buluşması’

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KTGB’den ‘Medya-Çalışma Bakanı buluşması’
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ‘Medya-Çalışma Bakanı Buluşması’ düzenliyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, medyada uzun yıllardır yaşanan sorunları, gazetecilerin karşılaştığı sıkıntıları ele almak üzere KTGB, yazılı ve görsel medyada çalışan basın emekçilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile bir araya getirecek.

Buluşma, 22 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Medya-Çalışma Bakanı buluşmasının önemine işaret ederek, basın emekçilerine etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

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