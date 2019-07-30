  • BIST 102.483
  • Altın 255,908
  • Dolar 5,5637
  • Euro 6,2024
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

KTGB’den Özersay’ın Maraş yanıtına tepki

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Maraş’ın basın mensuplarının ziyaretine açılması” talebine Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıta tepki gösterdi.
KTGB’den Özersay’ın Maraş yanıtına tepki

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu imzasıyla 28 Haziran tarihinde gönderilen mektuba 23 Temmuz tarihinde cevap veren Kudret Özersay’ın, “Maraş’taki envanter çalışması belirli bir aşamaya geldikten sonra basına izin verileceğinden söz ettiği” kaydedildi. 

Özersay’ın cevabi mektubuna tepki gösteren KTGB Başkanı Sami Özuslu, “Envanter çalışmasıyla basının Maraş’ta yapacağı haberlerin ne alakası var? Gazeteciler envanter çalışmasını mı engelleyecek?” diye sordu. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay mektubunda şunları kaydetti:

“Hükümetimiz tarafından kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına ilişkin karar ertesinde 28 Haziran 2019 tarihinde göndermiş olduğunuz mektubu aldım, teşekkür ederim. Envanter çalışması yapmak üzere oluşturulan komisyon yakında bölgeye ilk girişini gerçekleştirip sahada çalışmaya başlayacaktır. Çalışmaların seyri içerisinde envanter çalışması belirli bir aşamaya geldiğinde basın-yayın kuruluşlarına bölgeyi ziyaret ederek haber yapmak için izin verilmek yoluna gidilecektir. Bu bağlamda da öncelik Kıbrıs Türk basın yayın kuruluşlarına verilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile iletişim halinde olmaktan ve günü geldiğinde

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak bahse konu basın ziyaretini planlamaktan memnuniyet duyacağız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

“KAMUOYUNUN BİLGİ ALMA HAKKI VAR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan gelen yanıtı KTGB Yönetim Kurulu adına değerlendiren Başkan Sami Özuslu, sürekli tartışılan kapalı Maraş konusunda kamuoyunun bilgi alma hakkı olduğunu hatırlattı. 

Bakanlık açıklamasındaki “envanter çalışmasının belirli bir aşamaya gelmesi” konusu ile basının yapacağı haberler arasında nasıl bir ilişki olduğunu soran Özuslu, Maraş’a girme konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarını vurguladı.

Sami Özuslu, “Envanter çalışmasıyla basının Maraş’ta yapacağı haberlerin ne alakası var? Gazeteciler envanter çalışmasını mı engelleyecek?” diye sordu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 Ağustos görüşmesi öncesi çalışmalar hızlandı30 Temmuz 2019 Salı 14:48
  • Oğuz, Yedidalga Balıkçılar Birliği heyetini kabul etti30 Temmuz 2019 Salı 14:45
  • Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” için İstanbul’a gitti30 Temmuz 2019 Salı 14:25
  • Baybars: İmar planı süreci ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla sürdürülüyor30 Temmuz 2019 Salı 13:47
  • Davulcu: Hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı30 Temmuz 2019 Salı 13:33
  • Serdaroğlu: Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, siyasi iradenin devam etmesi halinde, mücadelemiz devam edecek30 Temmuz 2019 Salı 13:30
  • Töre: Miçotakis’in söylediği sözlerin Kıbrıs Türk halkını daha dikkatli olmaya yönlendirdi30 Temmuz 2019 Salı 13:22
  • Polis denetimleri: 4 kişi tutuklandı30 Temmuz 2019 Salı 13:18
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 1 tutuklu30 Temmuz 2019 Salı 13:01
  • Karayolları Dairesi'nin 'yama' çalışmaları sürüyor30 Temmuz 2019 Salı 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti