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KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı

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KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı
KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı

“Pazar gecesi 23.03’te ‘Toplantı uzadığından bu gece açıklama yapılmayacaktır’ diyen Sağlık Bakanlığı gece yarısı 01.46’da ‘ülkeye girişlerle ilgili genelge’ yayınlayıp basını ve toplumu yanıltmıştır. Bu hem basına hem de halka saygısızlıktır.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Sağlık Bakanlığı’nı ‘basına ve halka saygılı davranmaya’ çağırdı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, kamuoyuna doğru bilgi vermek için canını dişine takan basın kuruluşları ile basın mensuplarının kamu kurumları tarafından yanıltıldığına dikkati çekerek bunu ‘basına ve halka saygısızlık’ olarak niteledi.

Pandemi süreciyle ilgili sürekli değiştirilen kararlar, yapılan çelişkili açıklamalar, birbirini tutmayan uygulamaların artık ‘alışkanlık’ haline geldiğine işaret eden Özuslu şunları kaydetti:

“Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Sağlık Bakanlığı basını yanıltıcı işlere imza atmaya başlamıştır. Bakanlığın Pazar akşamı yaptığı ve tüm kamuoyunun sonucunu merakla beklediği toplantı devam ederken, saat 23.03’te Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi’nden ‘Bu akşam açıklama yapılmayacaktır’ notu basına iletilmiştir. Ne var ki aynı Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi gece yarısı saat 01.46’da ‘Sağlık Bakanlığı Genelgesi’ yayımlamıştır. Bu halka bilgi aktarmaya çalışan basın kuruluşlarına ve basın emekçilerine saygısızlıktır.”

Sami Özuslu, Sağlık Bakanlığı’nı ve hükümeti ‘halkla doğru iletişim kurmak için çaba sarfetme’ye çağırdı.

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