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KTGB'den üç yasa tasarısına tepki!

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“Biz gazetecilerin buna seyirci kalması asla mümkün değildir. Söz konusu yasalarda öngörülen değişikliklerin yaşam bulmaması için elimizden geleni her platformda yapmaya devam edeceğiz."
KTGB'den üç yasa tasarısına tepki!

Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, hükümetin Meclis’te ivediliğini talep ettiği ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı üç yasa tasarısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ülke yangın yerine dönmüşken, toplumun büyük bölümü açlık sınırının altında bir gelirle yaşama tutunmaya çalışırken, hükümet edenler, önceliğinin ne olduğunu, Meclis Genel Kurulu’na sundukları yasa değişikliklerine ivedilik talebiyle ortaya koydu. Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasaları’nda yapılmak istenen değişiklikler, faşizan bir eğilimin yansımasıdır" ifadeleri kullanıldı.

“Her üç yasada yapılacak olan değişiklikler, toplumun (bireyler ve kurumlar) sosyal medya dahil her mecrada özgür düşüncesini dile getirmeyi engellemeye yöneliktir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Biz gazetecilerin buna seyirci kalması asla mümkün değildir. Söz konusu yasalarda öngörülen değişikliklerin yaşam bulmaması için elimizden geleni her platformda yapmaya devam edeceğiz.

Ancak, her üç yasa tasarısının da hedefinde, gazetecilerin yanı sıra, toplumsal sorunlar ve demokrasi üzerine söz söyleyen ve söyleme eğiliminde olan birey ve kurumlar da yer almaktadır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek, kurum, siyasi parti ve bireyleri bu yasalarda öngörülen faşizan değişikliklerin yaşam bulmasını engelleme mücadelesinde bizlerle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”

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