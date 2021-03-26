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KTGB:Gazeteciler sahipsiz değil!

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KTGB:Gazeteciler sahipsiz değil!
KTGB:Gazeteciler sahipsiz değil!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) basın çalışanlarına yönelik tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, “Gazeteciler yalnız değildir'' başlıklı bir açıklama yaptı

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden basın çalışanlarımıza olan saldırı ve tehditlerin arttığı görülmektedir. Yıllarını bu mesleğe vermiş çok değerli üyemiz Serhat İncirli’ye Facebook üzerinden sadece ön kapak yaparak basın ile hiçbir alakası olmayanların sözde gazetecilik yaparak basın etiğine sığmayan, tehditler savuran, hakaret ederek hedef gösteren “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” hakkında Facebook yanında KKTC ve yurt dışında yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu kişi veya kişilerin üyelerimizin hak ve özgürlüklerine haksız yere saldırmalarına kesinlikle izin vermeyeceğimiz gibi, halkımızın yanıltılıp doğru haber almasına engel olan bu yayın organları hakkında sonuna kadar mücadele edeceğimizi ifade etmek isteriz.

Üyemiz Serhat İncirli yanında internette ve facebook üzerinden yayın yapanların zaman zaman ülkemizdeki bakan, milletvekili ve diğer vatandaşlarımıza da bunun gibi saldırı yaptıklarını da görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bunun gibi ölüm tehdidi gönderen üyelerimizin haklarına saldırıda bulunan kişi ya da kişilerin bulunması ve haklarında işlem yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Birlik olarak daima tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin yanında olacağız.

Bu saldırıların önüne geçilmesi ve tamamen son bulması için ilgili Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Yayın Yüksek Kurulu ile birlikte hükümet ve muhalefet milletvekillerini de Meclis alt komitesinde bekleyen gerekli yasa düzenlemesi ve yasal tüm işlemleri yapmaya davet ediyor, konu hakkında birlik olarak yanlarında olduğumuz belirtmek isteriz.

Birlik olarak basın çalışanlarına yapılan tehditlere de asla boyun eğmeyeceğimizi, korku iklimi yaratıp susacağımızı düşünenler, bedeli ne olursa olsun susmayacağımızı ifade ederiz. Gazeteciler sahipsiz değil!

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU

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