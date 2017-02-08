KTGB’nin, “Ev İçi Şiddet” konusundaki eğitim çalışması yarın

KTGB’nin açıklamasına göre, Kadından Yaşama Destek Derneği, “Şiddete Karşı Diren!” projesi kapsamında düzenlenecek eğitim çalışması, saat 10.30’da BRTK’da yer alacak.
Proje Koordinatörü Mine Atlı tarafından verilecek eğitim çalışmasında; ev içi şiddetin basına yansıma şeklinin yanı sıra, ev içi şiddet vakalarının basında yer almasıyla şiddet gören kişiyi korumak arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı, basın emekçilerinin ev içi şiddetin var olmadığı bir dünya düzenine katkı için atabileceği adımlar konuşulacak.
Eğitim çalışmasına ilgi duyan basın mensuplarının katılabileceği kaydedildi.
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