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KTGB'nin Mümkün Projesi'nin Kapanış Etkinliği Yapıldı

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KTGB'nin Mümkün Projesi'nin Kapanış Etkinliği Yapıldı
KTGB'nin Mümkün Projesi'nin Kapanış Etkinliği Yapıldı

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından yürütülen “Mümkün: Kıbrıs’ın kuzeyinde daha güçlü, özgür ve etik gazetecilik” projesi tamamlandı. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin kapanış etkinliği dün akşam KTGB kompleksindeki Paradise Park’ta yapldı.

Etkinlikte ilk olarak Proje Koordinatörü Hüseyin Silman, 3 yıl boyunca projede kaydedilen gelişmelerle ilgili sunum yaptı.

ÖZUSLU

Projenin başlangıcında KTGB Başkanı olan Sami Özuslu etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazeteciler Birliği ve gazetecilik açısından son derece önemli bir projenin tamamlandığını belirterek, bunun devamlılığının önemine işaret etti. 

Etik, eğitim, kurumsallaşma, stratejik planlama gibi kavramlar içinde bulunulan ortamda lüks gibi görünse de vizyon geliştirmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Özuslu, “Gazetecilik evriliyor. Teknolojinin gelişimiyle dijitalleşiyor. Etik kurallarıyla, sahte haberle yapılan mücadeleyle, kurumsallaşan örgütler ve yayın kuruluşlarıyla değişiyor. Tüm bunları görmemiz gerekiyor” dedi. 

Özuslu, KTGB’nin bu proje ile stratejik plana kavuştuğunu ve böylece ortaya bir vizyon çıktığını, yasalarda ve gazeteciliğin evrileceği noktalarda yapılması gerekenlerin belirlendiğini söyledi. 

AKKOR

KTGB Başkanı Emin Akkor da, KTGB’nin tarihinde ilk defa büyük boyutta AB destekli bir projeye imza attığını belirterek, “Bu projeyle birlikte gördük ki istediğimiz, arzuladığımız ve hedeflediğimiz noktalara ulaşabilme imkanlarına sahibiz ve bunları kullanarak mesleğimizin daha iyi yapılabilmesine katkı sağlayabileceğiz” dedi.

Proje başlarken yola çıkılan hedeflere ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkor, “Önümüzde artık bir yol haritası var. Bu yol haritası hem KTGB’nin hem de medya sektörünün kurumsal yapısının daha iyi bir noktaya gelebilmesi için bir rehber niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı. 

Proje ile elde edilen kazanımları anlatan KTGB Başkanı, özellikle ifade özgürlüğü önünde engel teşkil eden yasalar ve ilgili maddelerin tespit edildiğini ve bu yönde yasa önerileri hazırlandığını kaydetti.

Emin Akkor, projenin üç ayrı yönetim kurulu tarafından yürütüldüğüne işaret ederek, bu şekilde Gazeteciler Birliği’nde kurumsal devamlılığının gözlemlendiğini dile getirdi ve katkı koyan tüm yönetim kurullarına teşekkür etti.

Akkor konuşmasında, yeni projelerle ilgili bilgiler de aktardı. 

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DOCHERTY 

AB Program Destek Ofisi Sektör Sorumlusu Michael Docherty ise, Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazetecilerin karşılaştığı sorunlarla başka ülkelerdeki gazetecilerin sorunlarının yerel unsurlardaki farklılıklara rağmen benzerlikler taşıdığını belirtti ve tüm dünyada basılı yayımların yok olmakla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Docherty, gazetecilerin hukuki tehditler yoluyla sindirilmesine ve basın özgürlüğüne saygılı olmayan durumlara yönelik siyasiler adım atmayacaksa buna mahkemelerin dur diyeceğine olan inancını dile getirdi.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğünün sadece iyi zamanlarda yararlanılacak güçler olmadığını ifade eden Docherty, “Proje sorumluluk sahibi gazeteciliği sürdürmeyi ve teşvik etmeyi, adadaki toplumlar arasında uzlaşıyı teşvik etmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Docherty, projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki aşamada ortaya çıkan strateji raporunda yer alan hedeflere ulaşmak için çeşitli iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini vurguladı. 

Konuşmaların ardından, proje kapsamında hazırlanan “Kıbrıs Türk Basın Tarihi Belgeseli”nin fragman gösterimi yapıldı. 

Etkinlikte daha sonra proje süresince verilen eğitimlere katılan gazetecilere ve eğitimcilere katılım belgeleri takdim edildi.

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Gecede Lefkoşa Türk Belediyesi orkestrası da dinleti sundu. 

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