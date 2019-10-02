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KTHES: Evrak dağıtılması insan hayatından daha mı önemliydi.!

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Evrak dağıtılması insan hayatından daha mı önemliydi.!
KTHES: Evrak dağıtılması insan hayatından daha mı önemliydi.!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan açıklama'da Sağlık Bakanlığına yeni alınan araçlar ile ilgili sorular soruldu : İşte açıklamanın tamamı 

Evrak dağıtılması insan hayatından daha mı önemliydi.!
Hükümetin sözde postaların(evrak) daha sağlıklı taşınabilmesi için elektrikli kırk iki yeni araç aldığını görsel ve yazılı basından öğrenmenin şaşkınlığı ve öfkesi içerisindeyiz.
Sağlık Bakanlığının daha kısa bir süre önce sözde ekonomik yetersizliği bahane ederek ambulans ihalesini iptal etmesi ardına yaşanan bu gelişmeyi tüm yurdumuz insanının vicdanına havale ederken hükümetin sağlık bakanlığına da postaların insan hayatından daha mı önemli olduğunu sorarız.!

KTHES
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÖZGÖÇMEN

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