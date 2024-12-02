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KTHES, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde grevde

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Plastik Cerrahi Servisi hastalarının Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ne yatırılacak olmasını protesto için bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde greve gitti.
KTHES, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde grevde

Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Plastik Cerrahi Servisi hastalarının Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ne yatırılacak olmasını protesto için bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde greve gitti.

Greve saat 7.00’de başlatan KTHES, saat 11.00’de hastane önünde basın toplantısı düzenledi.

Özgöçmen: “Olası hataların sorumluluğunu kim alacak?”

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın Plastik Cerrahi Servisi’nden bazı hastaların Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ne yatırılmasına karar verdiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ndeki hemşire azlığına dikkat çeken Özgöçmen, üç hemşireyle iki farklı branştan hastaya bakılmasının ciddi sorunlara neden olacağı uyarısında bulundu.

“Ben yaparım olur” zihniyetiyle hareket eden Sağlık Bakanlığı’nın kararının kabul edilemez olduğunu kaydeden Özgöçmen, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ne ikinci bir branşın taşınmasının iş barışını da bozacağını söyledi.

“Amacımız hastalarımızın daha iyi hizmet almasını sağlamaktır.” diyen Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nı işleyişi bozmakla suçladı.

“Olası hataların sorumluluğunu kim alacak?” diye soran Özgöçmen, bu uygulamanın devam etmesi halinde eylem ve grevlerinin büyüyerek süreceğini, önümüzdeki günlerde Yenidoğan Servisi’nde de grev yapılacağını belirtti.

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