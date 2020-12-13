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KTHES:Meslektaşımız sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantinaya girdi

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KTHES:Meslektaşımız sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantinaya girdi
KTHES:Meslektaşımız sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantinaya girdi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) sosyal medya üzerinden bugün ‘sorumsuz hemşire’ adı altında yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu ve kınadıklarını belirten bir paylaşım yaptı:

İşte o patlaşım:

KINIYORUZ ……!!!!!

Gereği üzerine,

Sözümüz meclisten dışarı,
bugün bir sosyal medya haber sitesinde ortaya atılan ( sorumsuz hemşire ) adı altındaki haber ASILSIZDIR.
Meslektaşımızın kendini saklamak yerine bizzat kendi kendini bildirerek sorumluluk örneği sergilemiştir.
Gelelim sorumsuzluk yaptığı iddia edilen meslektaşımıza,
1- Meslektaşımızın yakını ile en son teması geçtiğimiz Pazar günü yani altı aralık 6/12/2020 tarihinde ki bu tarihte yakını pozitif olmayı bırakın herhangi bir semptomu ve belirtisi bile yoktu
Meslektaşımız perşembe günü yani yakını ile temas ettiği tarih de dahil olmak üzere 5.gün 10/12/2020 tarihinde kendisi kontrol amaçlı PCR testi yaptırmış olup testinin sonucu ise negatif ( - ) çıkmıştır.

2- Meslektaşımızın yakını ise PCR testini 11/12/2020 Cuma günü yaptırmış olup sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantina altına alınmış tır.

3- Meslektaşımız 12/12/2020 tarihi cumartesi günü nöbetine gelirken yakınının pozitif olduğunu öğreniyor ve gerekli önlemleri alıp servisteki arkadaşlarına durumu anlattıktan sonra ilgili amirleri arayıp durumu aktarıyor Perşembe günü PCR testi yaptırmasına rağmen ki sonucu negatif (-) çıktığı halde kendi kendini bildirip karantina altına aldırıyor ve ciddi bir sorumluluk örneği sergiliyor.

4- Meslektaşımız kendi kendini karantinaya aldırdıktan sonra yapılan test sonucu ise pozitif (+) çıkmıştır. En erken zamanda sağlığına kavuşmasını dilerken sağlığına kavuştuktan sonra meslektaşımızı dimdik aramızda göreceğimizden dolayı mutluluk duyacağımızı temenni ediyoruz.

5- Bir Haber yapılmadan önce iyice araştırma yapmış olsaydınız yakını pozitif çıkmadan bir gün önce meslektaşımız kontrol amaçlı test yaptırdığını görmüş olacaktınız ve de yakını pozitif çıktıktan sonra kendisini temaslı olduğu hakkında amirlerini bildirmiş olduğunu anlardınız.

Yani anlayacağınız dememiz odur ki bir haber yapılmadan önce detaylı araştırma yapılması gerekirken böylesine dönemlerde gecesi gündüzüne karışmış olan meslektaşlarımızı zan altında bırakacak popülizm maksatlı haberlerinizi mesleğimizden uzak tutmanızdır.

Zira yapmış olduğunuz haber neticesinde meslektaşımızın psikolojik olarak ne kadar çok etkileneceği konusunda hiçbir empati yapmadan sorumlu gazetecilik edasıyla ve kişilik haklarına saldırı nitelikli haber başlığı atılarak sorumlu gazetecilik örneği sergilediğinizi zannederek hiçbir yere varamayacağınızı aksine bir meslektaşımızı tahammül bile edemeyeceğiniz kadar kötü bir duruma düşürmekten başka bir şey yapmadığınızı unutmamanız gerektiğini hatırlatırken

Psikolojik olarak yıpratmış olduğunuz meslektaşımızı bir an bile düşünmeden habercilik yaptınız ve evet bunu başardınız kendi kendinizi tebrik edin şimdi vicdanınız rahat mı …!!!!
Bence siz bunu düşünün
Biraz saygı diyoruz
Biz yanındayız sevgili meslektaşımızın
Bu konu için gerekli girişimler yapılacaktır hiç şüpheniz olmasın..

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