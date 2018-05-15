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KTHY binaları yeniden satışta!

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Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları 22 Mayıs Salı günü ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.
KTHY binaları yeniden satışta!

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyatı, 4 milyon 750’a çekildi. Taban fiyatta 250 bin sterlinlik düşüş yapıldı.

Tasfiye Memuru Halis Üresin konuyla ilgili açıklamasında açık artırmanın Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda olacağını duyuru.

Üresin, açık artırmaya katılacakların divana kayıt yaptıracağını, kayıtların 22 Mayıs Salı günü 10.00 ile 11.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.

Halis Üresin’in verdiği bilgiye göre, kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum ve kuruluşlardan da yetki belgeleri talep edilecek.

Kayıtların tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek ve açık artırma11.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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