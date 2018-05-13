KTHY binasında, Ali Cengiz oyunu mu?

KKTC’nin Milli Hava Yolu Şirketi KTHY batmasının üzerinden uzun bir süre geçmesine karşın sorun ve sıkıntılarının hala daha devam ettiği gözlemlendi.

Taner ULUTAŞ

Tasfiye halinde olan KTHY’nin, satışa çıkartılan Merkez Binası ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde satışa çıkılırken, birçok alıcının olmasına karşın satılmamasıdikkat çekti.

KTHY Merkez Binasına giden ve satışı bizzat yerinde inceleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, satışın gerçekleşmemesi sonrasında, bu binayı devlet almalı ve satış gerçekleşmemeli açıklaması dikkatleri KTHY’nin binasına çevirdi.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "KTHY binası, Şirketler Mukayyitti tarafından, KTHY’nin tasfiye işlemleri gereğince, Mahkeme Kararı çerçevesinde satışa çıkartıldı. Satış için birçok alıcı da binaya talipti. Ancak ne olduysa oldu alıcılar binayı almaktan vaz geçti" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "KTHY çalışanları uzun bir süredir alacakları paralarını bekliyor. Bu bina satılınca paralarını alacaklarını ümit ediyorlar. Ancak gizli bir el bu satışı engelliyor. KTHY’nın sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığına borcu var. Ancak devletin de KTHY’na ve çalışanlarına borcu var. Alacak verecek davası, kâğıt üstünde mahsuplaşmak suretiyle kapatılabilir. Satıştan elde edilecek para ile de eski çalışanların alacakları ödenir. Hatta bunlar yapıldıktan sonra tasfiye işlemi kapatılmayıp, hava yollarını isteyen birkaç kişi arasındaki birine şirket devredilir ve tasfiye işlemleri ondan sonra kapatılır" ifadesinde bulunuldu.