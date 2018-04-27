KTHY binasının açık artırması, internet üzerinden canlı yayınlanacak

Açık artırma www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak.
2 dönüm 1,200 ayakkare büyüklüğündeki KTHY binası, en yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak.
Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar ve tüzel kişilerden yetki belgesi istenecek.
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