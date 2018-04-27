  • BIST 108.019
  • Altın 171,732
  • Dolar 4,0411
  • Euro 4,8849
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

KTHY binasının açık artırması, internet üzerinden canlı yayınlanacak

» »
Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Genel Müdürlük ve yönetim binasının satılması için 30 Nisan Pazartesi yapılacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak.
KTHY binasının açık artırması, internet üzerinden canlı yayınlanacak

Açık artırma www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak.

2 dönüm 1,200 ayakkare büyüklüğündeki KTHY binası, en yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak.

Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar ve tüzel kişilerden yetki belgesi istenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İzcan’dan Akıncı’ya “görüşmeleri başlatma inisiyatifi al” çağrısı27 Nisan 2018 Cuma 16:17
  • Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş arasında mali protokol imzalandı27 Nisan 2018 Cuma 16:15
  • Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin ikisinde limit üstü kalıntı çıktı27 Nisan 2018 Cuma 16:09
  • Rüzgâr Gülü Çocuk Festivali gerçekleştirildi27 Nisan 2018 Cuma 16:05
  • Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama27 Nisan 2018 Cuma 15:46
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtdışılığa yönelik denetimleri devam ediyor27 Nisan 2018 Cuma 13:52
  • ‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada27 Nisan 2018 Cuma 13:20
  • Süt İmalatçılar Birliği: “Hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur”27 Nisan 2018 Cuma 12:04
  • Kayıp Şehit Ahmet Derviş, bugün Çınarlı köy mezarlığında gerçekleştirilen askeri törenle defnedildi27 Nisan 2018 Cuma 11:56
  • Ara bölgede insan zinciri27 Nisan 2018 Cuma 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti