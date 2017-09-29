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KTHY parça parça yok oluyor...

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KTHY parça parça yok oluyor...
Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) binasında klimaların söküldüğü anlar objektiflere yansıdı. O anlar, hem hüzünlendirdi hem de şaşkına çevirdi.

Detay Kıbrıs

Kıbrıs Türk halkının sayılı kurumlarından olan ve 21 Haziran 2010 tarihinde, ‘tarih olan’ hemen ardından da kaderine terk edilen KTHY’nin eski binasında bulunan klimaların sökülme anı, objektiflere yansıdı.

Klimaları söken şahısların binanın ikinci katında iş güvenliği olmaksızın çalışması, görenleri hayrete düşürürken, bir kesimin ise, binanın parçalar halinde dağıtılmasını hüzünle izlediği gözlemlendi.

Batmış haldeki kurumun eski binasının parçalanarak satışına devam mı edileceği, yoksa tamamen satılacağı ise merak konusu halini almış durumda. 

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Klimalar, binanın ikinci katında iş güvenliği olmaksızın sökülüyor.

NELER YAŞANDI?

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın eşit iştiraki ile KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113 esasları çerçevesinde 4 Aralık 1974 tarihinde Lefkoşa’da bir limited şirket olarak kurulan ve 3 Şubat 1975'te faaliyete başlayan KTHY, 2010 yılında iflas kararı alarak tasfiye edildi. Borçları yaklaşık 140 milyon doları bulan KTHY’nin kurtarılması için yapılan tüm girişimlere ve Atlasjet ile girilen ortaklığa rağmen KTHY iflas etti ve 700 çalışan işsiz kaldı.

Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı primlerinin 8 ay boyunca yatırılmamasını, 2010 yılı Ocak maaşlarının sadece yarısının ödenmesi ile 14’üncü maaşlarının ödenmemesini protesto amacıyla eylem yaparak dikkatleri üzerine çeken KTHY çalışanlarının örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava - Sen), maaşlardan yüzde 7.5 oranındaki kesinti yapılması ve Bakanlar Kurulu kararıyla 60 günlük grev yasağı getirilmesini protesto amacıyla bir çok eylem yaptı.

137 ÇALIŞANIN DURDURULMASI VE EYLEMLER

4 Mart 2010’da KTHY'de yeniden yapılanma, mali ve ekonomik sıkıntının giderilmesine yönelik olarak 137 kişinin durdurulması ve hizmet sözleşmelerine 15 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla son verileceği açıklandı. Bu açıklamalar sonrasında ülkede KTHY odaklı bir çok gerginlik yaşandı.

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