KTHY’nin binası bugün satışa çıkarılıyor

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binası bugün satışa
çıkarılıyor. Açık artırma, 5 milyon Sterlin taban fiyatıyla başlayacak ve en yüksek teklifi
yapan alıcıya satılacak. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,
açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban
fiyatla başlayacak. 2 dönüm bin 200 ayakkare büyüklüğündeki Kıbrıs Türk Hava Yolları binası, en
yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak… Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar
ve tüzel kişilerden ise yetki belgesi istenecek.
BRT
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