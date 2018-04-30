KTHY’nin binası bugün satışa çıkarılıyor

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binası bugün satışa

çıkarılıyor. Açık artırma, 5 milyon Sterlin taban fiyatıyla başlayacak ve en yüksek teklifi

yapan alıcıya satılacak. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,

açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban

fiyatla başlayacak. 2 dönüm bin 200 ayakkare büyüklüğündeki Kıbrıs Türk Hava Yolları binası, en

yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak… Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar

ve tüzel kişilerden ise yetki belgesi istenecek.

BRT