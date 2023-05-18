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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'den 19 Mayıs mesajı

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'den 19 Mayıs mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919’u gençliğe armağan ettiğini belirterek, “En büyük temennimiz; gençlerimizin siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda milletimizi gururlandırması ve Atatürk’ün emanet ettiği laik Cumhuriyeti daha ileri seviyelere ulaştırmasıdır” dedi. 

KTİMB Başkanı Gürcafer, Türkiye halkına bağımsızlığı ve demokrasiyi getiren Atatürk’ü saygıyla andı, gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. 

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