KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'den Engelliler Günü mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, toplumsal farkındalığın artması ve engelli vatandaşların insan onuruna yakışır şekilde bu haklardan yararlanabilmesi için temennide bulundu.

“Sadece bugün değil her gün duyarlı olalım” çağrısında bulunan Gürcafer, “engelli vatandaşlarımızın sorunlarının aşılması için hep birlikte el ele vermeyi diler, engellerin aşıldığı güzel günler temenni ederim” ifadelerine yer verdi.