KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'in Öğretmenler Günü Mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Gürcafer’in mesajı şöyle:

“24 Kasım Öğretmenler günü, gelecek nesilleri yetiştirmek gibi yüce bir görevi üstlenen öğretmenlerimizin ve toplumların geleceği açısından eğitimin önemi hatırlatmak için önemli bir gündür. Ancak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin elleri hergün öpülmelidir.

Büyük Lider ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü candan kutlarım.”